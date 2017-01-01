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В Киеве машина провалилась под землю

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Названа предварительная причина провала.
В Киеве машина провалилась под землю
© dtp.kiev.ua
Фото 1/9
  • Машина наполовину провалилась под землю: пострадавших нет
  • Машина наполовину провалилась под землю: пострадавших нет
  • Машина наполовину провалилась под землю: пострадавших нет
  • Машина наполовину провалилась под землю: пострадавших нет
  • Машина наполовину провалилась под землю: пострадавших нет
  • Машина наполовину провалилась под землю: пострадавших нет
  • Машина наполовину провалилась под землю: пострадавших нет
  • Машина наполовину провалилась под землю: пострадавших нет
  • Машина наполовину провалилась под землю: пострадавших нет
В Киеве машина провалилась под землю
Машина наполовину провалилась под землю: пострадавших нет
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В центре столицы утром 10 мая провалилась под землю машина. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

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Инцидент произошел на улице Пушкинской в Киеве. Автомобиль MINI стоял припаркованный у дороги. На фото видно, что передняя часть машины почти полностью находится под землей.

В результате инцидента никто не пострадал. Предварительной причиной образования провала называют прорыв трубы.

Напомним, 2 апреля в Киеве напротив Нацбанка провалилась тротуарная плитка. Очевидцы утверждают, что это мог быть подкоп. 

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Теги: Киев, обвал, автомобиль, Mini, провалился под асфальт
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