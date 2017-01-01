В Киеве машина провалилась под землю
Названа предварительная причина провала.
В Киеве машина провалилась под землю
© dtp.kiev.ua
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В Киеве машина провалилась под землю
Машина наполовину провалилась под землю: пострадавших нет
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В центре столицы утром 10 мая провалилась под землю машина. Об этом сообщили dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
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Инцидент произошел на улице Пушкинской в Киеве. Автомобиль MINI стоял припаркованный у дороги. На фото видно, что передняя часть машины почти полностью находится под землей.
В результате инцидента никто не пострадал. Предварительной причиной образования провала называют прорыв трубы.
Напомним, 2 апреля в Киеве напротив Нацбанка провалилась тротуарная плитка. Очевидцы утверждают, что это мог быть подкоп.