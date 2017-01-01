Проект оплаты киевского метро попал в список самых прогрессивных на конференции Google

Кроме киевского метро отметили также системы оплаты в подземках Ванкувера, Лондона, Чикаго, Сиднея и Портленда.

Конференция проходила в в городе Маунтин-Вью twitter.com/kyivmetroalerts

В Калифорнии на конференции разработчиков Google, которая проходит в городе Маунтин-Вью с 8 до 10 мая, проект оплаты в киевском метрополитене попал в список самых прогрессивных в мире.

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Об этом сообщает пресс-служба столичного метрополитена.

Ведущие инженеры и разработчики также внесли в список системы оплаты в подземках Ванкувера, Лондона, Чикаго, Сиднея и Портленда.

Напомним, 28 февраля власти Киева сообщили, что рассматривают вариант транспортного сообщения между левым и правым берегом через проект Тram-Тrain - скоростной трамвай, который соединит железнодорожные и трамвайные пути в одну систему.

Ранее, в январе, киевский метрополитен открыл еще 12 турникетов для оплаты проезда банковской картой.