В Киеве девушка упала с 25 этажа во время свидания
На месте работали медики и спасатели.
Вечером 9 мая, на проспекте Победы в Киеве погибла девушка. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.
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Как сообщается, девушка упала в шахту лифта недостроенного дома. Инцидент произошел во время нестандартного свидания с парнем, которое они решили провести в недострое высотки по адресу проспект Победы, 133.
Упавшей с 25 этажа было всего 19 лет. На место оперативно прибыли спасатели и медики, однако спасти жертву падения не удалось.
Напомним, 8 мая в Киеве мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки. Тело приземлилось на козырек подъезда.