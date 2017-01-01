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В Киеве девушка упала с 25 этажа во время свидания

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На месте работали медики и спасатели.
Спасти девушку не удалось
Спасти девушку не удалось
dtp.kiev.ua

Вечером 9 мая, на проспекте Победы в Киеве погибла девушка. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

facebook.com/KyivOperativ

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Как сообщается, девушка упала в шахту лифта недостроенного дома. Инцидент произошел во время нестандартного свидания с парнем, которое они решили провести в недострое высотки по адресу проспект Победы, 133. 

На месте работали медики и полиция
На месте работали медики и полиция
facebook

 

Упавшей с 25 этажа было всего 19 лет. На место оперативно прибыли спасатели и медики, однако спасти жертву падения не удалось.

 

Несмотря на усилия врачей, пострадавшая скончалась на месте
Несмотря на усилия врачей, пострадавшая скончалась на месте
facebook.com/KyivOperativ

Напомним, 8 мая в Киеве мужчина погиб, выпав из окна многоэтажки. Тело приземлилось на козырек подъезда. 

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Теги: Киев, смерть, падение с высоты, шахта лифта, недострой
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