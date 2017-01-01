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Реконструкцию Владимирской горки завершат ко Дню Киева

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Владимирская горка - одна из визитных карточек Киева.
На Владимирской горке сейчас кипят работы
На Владимирской горке сейчас кипят работы
kiev.klichko.org

В Киеве ко Дню города после реконструкции откроют обновленную Владимирскую горку и ряд других туристических объектов.

Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.

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“На Владимирской горке сейчас кипят работы - и в выходные, и утром, и вечером. Это - одна из визитных карточек Киева и, надеюсь, киевляне будут приятно удивлены обновленным местом отдыха“, - заявил Виталий Кличко.

По его словам, также вскоре планируют открыть новую лестницу на Старокиевской горе от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки.

“Планируем в будущем продолжить лестницу, чтобы соединить Пейзажную аллею, Аллею художников с Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов в единый туристический маршрут“, - отметил мэр.

Также вскоре планируют открыть новую лестницу на Старокиевской горе
Также вскоре планируют открыть новую лестницу на Старокиевской горе
kiev.klichko.org

На Пейзажной аллее готовят не только новые лестницы, там происходит реконструкция и благоустройство территории, укрепление склона. Власти города обещают, что это будет современная и комфортная зона отдыха со смотровыми площадками, удобными скамейками, общественной уборной, зонами WI-FI, видеонаблюдением, новым современным освещением.

Как сообщалось 16 марта, киевлянам показали эскизы проекта реконструкции Контрактовой.

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Теги: Владимирская горка, День Киева, Кличко, реконструкция
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