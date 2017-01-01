Реконструкцию Владимирской горки завершат ко Дню Киева
В Киеве ко Дню города после реконструкции откроют обновленную Владимирскую горку и ряд других туристических объектов.
Об этом сообщает пресс-служба мэра Киева Виталия Кличко.
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“На Владимирской горке сейчас кипят работы - и в выходные, и утром, и вечером. Это - одна из визитных карточек Киева и, надеюсь, киевляне будут приятно удивлены обновленным местом отдыха“, - заявил Виталий Кличко.
По его словам, также вскоре планируют открыть новую лестницу на Старокиевской горе от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки.
“Планируем в будущем продолжить лестницу, чтобы соединить Пейзажную аллею, Аллею художников с Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов в единый туристический маршрут“, - отметил мэр.
На Пейзажной аллее готовят не только новые лестницы, там происходит реконструкция и благоустройство территории, укрепление склона. Власти города обещают, что это будет современная и комфортная зона отдыха со смотровыми площадками, удобными скамейками, общественной уборной, зонами WI-FI, видеонаблюдением, новым современным освещением.
Как сообщалось 16 марта, киевлянам показали эскизы проекта реконструкции Контрактовой.