В Киеве полиция "накрыла" группировку сутенеров

Полиция провела обыски в одном из столичных стрип-клубов.

В Киеве, в результате обыска в одном из столичных стриптиз клубов, полиция задержала группировку сутенеров.

Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

Обыск происходил в заведении по улице Большая Васильковская. Правоохранители изъяли вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность группы лиц.

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Так, группа киевлян возрастом 20-25 лет, используя уязвимое состояние девушек, путем обмана, организовала в стрип-клубе место предоставления услуг сексуального характера.

Среди задержаных оказалась и организатор группы, которая занимался распределением обязанностей, денег, и выполняла функции администратора (занималась поиском, вербовкой девушек, обеспечивала вызов транспортных средств и бронировала номера в отелях, где в дальнейшем предоставлялись услуги).

Задержана группа киевлян возрастом 20-25 лет facebook.com/KyivOperativ

Услугами пользовались в основном инностранцы. Стоимость услуг составляла 100-200 долларов США в час, расчет осуществлялся за пределами клуба.

Полиция продолжает следственные действия. Организатору группы объявлено о подозрении. Также решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения всем участникам.

Напомним, 7 мая в Житомирской области пограничники и правоохранители поймали 19-летнего иностранца, который находился в розыске Интерпола по подозрению в сутенерстве. Ранее, 10 апреля, полиции удалось закрыть сеть борделей, которая действовала в Харькове и Одессе.