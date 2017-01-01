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В Киеве за 9 мая обнаружили двух утопленников – ГСЧС

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Оба погибших - мужчины. Устанавливаются причины трагедий.
Спасатели отчитались о двух утопленниках за 1 день
Спасатели отчитались о двух утопленниках за 1 день
prm.ua

9 мая в Киеве произошло две трагедии – за минувшие сутки из киевских водоемов вытащили два тела утопленников. Об этом в четверг, 10 мая, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

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9 мая в 10:10 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г Киеве поступило сообщение о том, что в озере Тельбин, что в Днепровском районе столицы, находится тело человека.

На место происшествия прибыли спасатели 16-й государственной пожарно-спасательной части. С помощью спасательной веревки и надувной лодки достали тело мужчины. Труп находился на расстоянии 10 м от берега, спасатели передали тело правоохранительным органам.

Следующий подобный вызов в службу спасения 101 поступил в 15:16 о том, что на ул. Набережно-Корчеватской, в Голосеевском районе столице, в заливе Галерной находится труп. Спасатели 17-й государственной пожарно-спасательной части выловили труп мужчины и также передали его правоохранителям.

Сейчас причины и обстоятельства трагедий выясняет следствие.

Напомним, вечером 9 мая 19-летняя девушка во время свидания упала в шахту лифта недостроенного дома с высоты 25 этажа. 

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Теги: Киев, 9 мая, утопленники, трупы, ГСЧС
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