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"Нашел на улице": у жителя Киева нашли боевой Глок

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По словам мужчины, Глок он нашел на обочине дороги около месяца назад. Как он "нашел" три магазина к пистолету, не сообщается.
Жителя Киева задержали за хранение незаконного оружия
Жителя Киева задержали за хранение незаконного оружия
kyiv.npu.gov.ua

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В Киеве на Печерске задержали мужчину, у которого в результате обысков в квартире обнаружили боевой пистолет с тремя магазинами.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Во время отработки в рамках операции “Оружие и взрывчатка“ поступила информация о том, что 26-летний киевлянин хранит незаконное оружие. Получив в суде разрешение на обыск, правоохранители при поддержке спецназа отправились в арендованную им квартиру в Печерском районе.

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“...Изъяли пистолет Глок калибра 9 миллиметров с тремя магазинами, снаряженными 51 патроном. Все это направили на экспертное исследование. По словам мужчины, Глок он нашел на обочине дороги около месяца назад. Правоохранители проверяют происхождение пистолета и цель его хранения“, - сообщил глава Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК. Мужчину задержали, следователи обратились в суд с ходатайством об аресте. Он может сесть на 3-7 лет.

У киевлянина изъяли Глок
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Напомним, в апреле на окружной дороге в Киеве правоохранители обнаружили у водителя пистолет и пакетик с белым наркотическим веществом.

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Теги: Киев, оружие, пистолет, полиция, обыск, задержание
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