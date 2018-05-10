В Киеве девушки проехались между вагонами метро
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В Киеве пассажиры метрополитена засняли на видео, как две девушки-экстремалки проехались, стоя между вагонами подземки.
Видеозапись инцидента опубликовала в Facebook одна из очевидиц происшествия, Яна Смаглий.
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“Пока кто-то искал кнопку вызова машиниста, я начала снимать эти видео на случай доказательства этих действий, если это потребуется“, - отметила женщина.
При замечаниях пассажиров подростки в ответ выдали только кучу матов.
“Девуля, та, что ближе к выходу,хотела спрыгнуть,но поезд дернулся и она чуть не сорвалась под вагон“, - отметила автор одного из видеороликов.
На очередной остановке пассажирам удалось согнать с опасного соединения вагонов девушек-экстремалок.
“Сначала они отмахивались так же, но все-таки решились сойти. Разговор не сложился. Мы попросили номер их родителей, в ответ мы услышали очередной понос из матов,после чего они стали бежать. К сожалению, видео после не удалось снять, очень спешили, но одна девушка побежала за ними вслед, чтоб показать полиции. Я надеюсь их догнали и наказали как следует“, - сообщила Яна Смаглий.
Как сообщалось 25 апреля аналогичным образом в Харьковском метро парень ехал, стоя между вагонами поезда.