В Киеве девушки проехались между вагонами метро

Так называемых зацеперов снимали пассажиры из вагона. Малолетки в ответ на замечания только сыпали ругательствами .

К счастью, экстремальная поездка обошлась без травм Скриншот из видео

Читай также: В Киеве девушка упала с 25 этажа во время свидания

В Киеве пассажиры метрополитена засняли на видео, как две девушки-экстремалки проехались, стоя между вагонами подземки.

Видеозапись инцидента опубликовала в Facebook одна из очевидиц происшествия, Яна Смаглий.

Читай также: В Киеве с крыши поезда метро сорвался и погиб зацепер

“Пока кто-то искал кнопку вызова машиниста, я начала снимать эти видео на случай доказательства этих действий, если это потребуется“, - отметила женщина.

При замечаниях пассажиров подростки в ответ выдали только кучу матов.

“Девуля, та, что ближе к выходу,хотела спрыгнуть,но поезд дернулся и она чуть не сорвалась под вагон“, - отметила автор одного из видеороликов.

На очередной остановке пассажирам удалось согнать с опасного соединения вагонов девушек-экстремалок.

Малолетки в метро 0:00 / 00:18

Малолетки в метро (2) 0:00 / 00:32

“Сначала они отмахивались так же, но все-таки решились сойти. Разговор не сложился. Мы попросили номер их родителей, в ответ мы услышали очередной понос из матов,после чего они стали бежать. К сожалению, видео после не удалось снять, очень спешили, но одна девушка побежала за ними вслед, чтоб показать полиции. Я надеюсь их догнали и наказали как следует“, - сообщила Яна Смаглий.

Как сообщалось 25 апреля аналогичным образом в Харьковском метро парень ехал, стоя между вагонами поезда.