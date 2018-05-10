В Киеве горел Гидропарк
В четверг, 10 мая, на острове Гидропарк в Киеве произошел пожар. За час возгорание ликвидировали, сообщает сайт ГСЧС.
Информация о пожаре поступила в 13:10. На место происшествия направили дежурные отделения из ближайших подразделений. Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что возгорание возникло в одноэтажном здании спортивного зала, на площади 300 кв. м.
В 13: 50 пожар удалось локализовать. В 14:05 огонь потушили.
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К ликвидации возгорания привлекали пять единиц техники, на месте работали 23 сотрудника ГСЧС. Пострадавших и погибших во время пожара нет.
На Гідропарку пожежа pic.twitter.com/iW3BPrieyA— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) 10 мая 2018 г.
Напомним, месяц назад, в апреле 2018 года в результате пожара на Гидропарке погиб охранник.