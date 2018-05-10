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В Киеве горел Гидропарк

Комментариев: 3
Пожарные ликвидировали огонь на площади 300 кв. м. Горел один из спортивных залов, дым был виден за пределами острова.
В Киеве горел Гидропарк
© kyiv.dsns.gov.ua
Фото 1/7
  • Пожар на Гидропарке 10 мая
  • Пожар на Гидропарке 10 мая
  • Пожар на Гидропарке 10 мая
  • Пожар на Гидропарке 10 мая
  • Пожар на Гидропарке 10 мая
  • Пожар на Гидропарке 10 мая
  • Пожар на Гидропарке 10 мая
В Киеве горел Гидропарк
Пожар на Гидропарке 10 мая
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В четверг, 10 мая, на острове Гидропарк в Киеве произошел пожар. За час возгорание ликвидировали, сообщает сайт ГСЧС.

Информация о пожаре поступила в 13:10. На место происшествия направили дежурные отделения из ближайших подразделений. Прибыв к месту происшествия, спасатели установили, что возгорание возникло в одноэтажном здании спортивного зала, на площади 300 кв. м.

В 13: 50 пожар удалось локализовать. В 14:05 огонь потушили.

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К ликвидации возгорания привлекали пять единиц техники, на месте работали 23 сотрудника ГСЧС. Пострадавших и погибших во время пожара нет.

Напомним, месяц назад, в апреле 2018 года в результате пожара на Гидропарке погиб охранник.

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Теги: Гидропарк, пожар, Киев, пожарные
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Комментариев (3)
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shift1202    10.05.2018, 15:31
Оценка:  0
shift1202
Новый сезон, новые постояльцы
BigpoMoika    10.05.2018, 15:25
Оценка:  +1
BigpoMoika
какое громкое название, горел гидропарк... тоесть при возгорании любого здания, можно говорить - горел район?) дебилы б*лять
JLIOK    10.05.2018, 15:19
Оценка:  +2
JLIOK
теперь баклажаны построят там шашлычную - будут из собак люля-кебаб делать.
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