В Киеве из-за аварий семь улиц остались без воды

Аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией 16 повреждений сетей водоснабжения.

В Киеве на семи улицах без холодного водоснабжения остался ряд жилых домов из-за авария на сетях.

Об этом в Facebook сообщает Киевводоканал.

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На данный момент аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией 16 повреждений сетей водоснабжения.

Вода временно отсутствует по адресам:

улица Пушкинская, 2-4/7, 5;

переулок Боровой, 1-7 (частные дома);

проспект Науки, 43;

улица Голосеевская, 53а (поликлиника);

проспект Правды, 80а, 80б;

улица Днепроводская, 3;

улица Радужная, 25б, 27а.

Напомним, утром 10 мая в центре столицы утром провалилась под землю машина. Предварительной причиной образования провала называют прорыв трубы.

Ранее, 8 мая в Киеве из-за аварии на водопроводной сети по улице Грушевской, без водоснабжения остались правительственные здания Кабинета министров и Верховной Рады. Ремонтные работы были назначены на утро 10 мая.