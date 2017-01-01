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В Киеве из-за аварий семь улиц остались без воды

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Аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией 16 повреждений сетей водоснабжения.
Срок окончания работ не уточняется
Срок окончания работ не уточняется
kiev.informator.ua

В Киеве на семи улицах без холодного водоснабжения остался ряд жилых домов из-за авария на сетях.

Об этом в Facebook сообщает Киевводоканал.

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На данный момент аварийные бригады работают над локализацией и ликвидацией 16 повреждений сетей водоснабжения. 

Вода временно отсутствует по адресам:

  • улица Пушкинская, 2-4/7, 5;
  • переулок Боровой, 1-7 (частные дома);
  • проспект Науки, 43;
  • улица Голосеевская, 53а (поликлиника);
  • проспект Правды, 80а, 80б;
  • улица Днепроводская, 3;
  • улица Радужная, 25б, 27а.

Напомним, утром 10 мая в центре столицы утром провалилась под землю машина. Предварительной причиной образования провала называют прорыв трубы.

Ранее, 8 мая в Киеве из-за аварии на водопроводной сети по улице Грушевской, без водоснабжения остались правительственные здания Кабинета министров и Верховной Рады. Ремонтные работы были назначены на утро 10 мая.

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Теги: Киевводоканал, авария, водоснабжение, ремонт
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