В Киеве 9 мая гремел запрещенный салют: власти не слышали

Салют слышали на Подоле, Печерске и на Лукьяновке.

Вечером 9 мая, в Киеве, на Днерповской набережной устроили большой фейерверк, несмотря на то, что мэрия запретила салюты, пока проходят военные действия на востоке страны. Об этом сообщает издание Украинская Правда.

Звуки салюта слышали жители Печерска, на Контрактовой площади и на Лукьяновке, некоторые пользователи сняли фейерверк на видео.

Судя по видеоролику, установки могли располагаться на воде или на Трухановом острове. Салют гремел несколько минут. При этом никто не торопится останавливать незаконные действия.

Киев, шо салют? Громыхает со стороны центра. — Козак Селид 🇺🇦 (@roootik) 9 мая 2018 г.

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В Киевской городской госадминистрации журналистам сообщили, что информации о возможном использовании пиротехнических средств во время мероприятий 9 мая не поступало.

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“К нам таких заявок и даже информации о возможном использовании пиротехники не поступало. Наш департамент, который занимался организацией определенных торжественных мероприятий, естественно, салют НЕ использовал, потому что в городе действует запрет на фейерверки“, - сказали в пресс-службе КГГА.

Любители казуистики могут поспорить - КГГА запретила пиротехнические средства "до конца АТО", а АТО формально завершилась 30 апреля 2018 года.

Напомним, 9 января в Никополе (Днепропетровская область) мальчикам посекло лицо взрывом петарды.