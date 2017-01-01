В здании Апелляционного суда в Киеве нашли муляж бомбы

Во время проверки информации и минировании суда из помещения эвакуировали около 200 человек.

В здании Апелляционного суда в Киеве правоохранители обнаружили муляж бомбы. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в четверг, 10 мая.

В сообщении говорится, что ранее поступила информация о заложенной взрывчатке в здании Апелляционного суда.

"В результате обследования административного здания судебного учреждения и прилегающей к нему территории обнаружен муляж самодельного взрывного устройства, состоявший из куска мыла и привязанного к нему мобильного телефона", – говорится в сообщении.

По данным полиции, во время проверки из помещения эвакуировали около 150 работников суда и 50 посетителей.

Здание суда оперативно проверили. Фото: Нацполиция Украины

Ранее сотрудники СБУ задержали в Киеве мужчину, который сообщил о заминировании здания МВД. По данному факту открыли уголовное дело.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet