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В здании Апелляционного суда в Киеве нашли муляж бомбы

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Во время проверки информации и минировании суда из помещения эвакуировали около 200 человек.
Здание суда оперативно проверили
Здание суда оперативно проверили
Нацполиция Украины

В здании Апелляционного суда в Киеве правоохранители обнаружили муляж бомбы. Об этом сообщает столичное управление Нацполиции в четверг, 10 мая.

В сообщении говорится, что ранее поступила информация о заложенной взрывчатке в здании Апелляционного суда.

"В результате обследования административного здания судебного учреждения и прилегающей к нему территории обнаружен муляж самодельного взрывного устройства, состоявший из куска мыла и привязанного к нему мобильного телефона", – говорится в сообщении.

По данным полиции, во время проверки из помещения эвакуировали около 150 работников суда и 50 посетителей.

Здание суда оперативно проверили. Фото: Нацполиция Украины 
 

Ранее сотрудники СБУ задержали в Киеве мужчину, который сообщил о заминировании здания МВД. По данному факту открыли уголовное дело.

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Теги: Киев, суд, бомба, полиция, взрывчатка, муляж, минирование, заминирование
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Источник: korrespondent.net

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