Правоохранитель сделал мужчине замечание и в ответ получил битой по голове. Полицейского госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

В Киеве 18-летний водитель жестоко избил полицейского битой после того, как правоохранитель сделал ему замечание из-за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции в четверг, 10 мая.

По информации ведомства, водитель Volkswagen создал аварийную ситуацию возле заправки на проспекте Степана Бандеры в Оболонском районе. Полицейский из полка особого назначения сделал нарушителю замечание.

В ответ злоумышленник догнал правоохранителя, который находился за рулем, и перекрыл ему движение. Когда полицейский вышел из автомобиля, водитель и двое его товарищей стали вести себя агрессивно. Водитель достал из салона автомобиля бейсбольную биту и ударил сотрудника полиции по голове.

В итоге 26-летнего правоохранителя госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

Нападавших вычислили благодаря видеокамерам наблюдения. Их задержали в тот же вечер на улице Вацлава Гавела в Соломенском районе.

Нападавшим оказался 18-летний киевлянин, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Он отказался объяснить свои действия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст.121 УК Украины). Фигуранту грозит до восьми лет лишения свободы.

Cмотрите фотогалерею: В Киеве водитель избил полицейского битой

Ранее в городе Сумы избили и ограбили полицейского, когда он возвращался с работы домой. У правоохранителя зафиксировали перелом челюсти, носа и сотрясение мозга.

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