Переключиться на мобильную версию

В Киеве на ДВРЗ произошла пьяная драка с участием беременной

Комментариев: 0
Пьяная беременная женщина получила травмы в ходе стычки.
Один из молодых людей вел себя агрессивно
Один из молодых людей вел себя агрессивно
kiev.informator.ua

В Киеве в ночь на 11 мая на ДВРЗ произошла пьяная драка с участием беременной женщины, в результате которой пострадали два человека.

Читай также: В РФ пьяная полицейская устроила драку в магазине

Об этом сообщает Информатор.

По словам полицейских, компания молодых людей распивала спиртное у парадного входа дома по улице Алма-Атинской, 70. Среди них находилась беременная женщина. Из-за криков, жильцы квартиры с первого этажа вышли сделать замечание, после чего возник конфликт и завязалась драка.

В драке пострадал один из мужчин и беременная женщина. Правоохранители отметили, что пострадавшая, которая ;ждет ребенка, также находилась под воздействием алкоголя.

На место происшествия прибыла скорая помощь
На место происшествия прибыла скорая помощь
kiev.informator.ua

Распивавшие напитки молодые люди заявили, что жилец дома напал на них с молотком, однако полицейские эту информацию не подтверждают.

Напомним, 15 апреля в столичном парке Киото, в ходе драки с участием пяти человек пьяный участник АТО бросил людям под ноги гранату. 

Ранее, 13 апреля, в Чернигове полицейский в драке, защищаясь от группы пьяных мужчин, которые преследовали его, применил физическую силу, в следствии чего один из умер.

Поделись:
Теги: ДВРЗ, пьяные, драка, полиция, беременная
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь