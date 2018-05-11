В Киеве на ДВРЗ произошла пьяная драка с участием беременной

Пьяная беременная женщина получила травмы в ходе стычки.

Один из молодых людей вел себя агрессивно kiev.informator.ua

В Киеве в ночь на 11 мая на ДВРЗ произошла пьяная драка с участием беременной женщины, в результате которой пострадали два человека.

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Об этом сообщает Информатор.

По словам полицейских, компания молодых людей распивала спиртное у парадного входа дома по улице Алма-Атинской, 70. Среди них находилась беременная женщина. Из-за криков, жильцы квартиры с первого этажа вышли сделать замечание, после чего возник конфликт и завязалась драка.

В драке пострадал один из мужчин и беременная женщина. Правоохранители отметили, что пострадавшая, которая ;ждет ребенка, также находилась под воздействием алкоголя.

На место происшествия прибыла скорая помощь kiev.informator.ua

Распивавшие напитки молодые люди заявили, что жилец дома напал на них с молотком, однако полицейские эту информацию не подтверждают.

Напомним, 15 апреля в столичном парке Киото, в ходе драки с участием пяти человек пьяный участник АТО бросил людям под ноги гранату.

Ранее, 13 апреля, в Чернигове полицейский в драке, защищаясь от группы пьяных мужчин, которые преследовали его, применил физическую силу, в следствии чего один из умер.