В Киеве на Святошино стреляли: есть погибший
В Святошинском районе Киева на улице Академика Булаховского около 21:00 10 мая произошел конфликт, один из мужчин начал стрельбу, в результате инцидента погиб один человек.
Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.
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“В результате конфликта между тремя неизвестными один из них несколько раз выстрелил в живот оппоненту. От полученных травм пострадавший скончался. С места происшествия правонарушитель скрылся“, - говорится в сообщении.
Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где от полученных ранений он скончался.
Оперативники устанавливают возможных свидетелей и очевидцев преступления.
Как сообщалось 4 мая, в Броварах призошел разбой со стрельбой, жертва и полицейский были ранены.