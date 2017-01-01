В Киеве на Святошино стреляли: есть погибший

Пострадавшего с огнестрельным ранением без сознания доставили в больницу, но от полученной травмы он скончался.

На место происшествия выехали патрульные и следственно-оперативная группа facebook.com/UA.KyivPolice

В Святошинском районе Киева на улице Академика Булаховского около 21:00 10 мая произошел конфликт, один из мужчин начал стрельбу, в результате инцидента погиб один человек.

Об этом сообщила пресс-служба полиции столицы.

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“В результате конфликта между тремя неизвестными один из них несколько раз выстрелил в живот оппоненту. От полученных травм пострадавший скончался. С места происшествия правонарушитель скрылся“, - говорится в сообщении.

Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где от полученных ранений он скончался.

Оперативники устанавливают возможных свидетелей и очевидцев преступления.

Как сообщалось 4 мая, в Броварах призошел разбой со стрельбой, жертва и полицейский были ранены.