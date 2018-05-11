В Киеве перевернулась скорая

В Киеве скорая помощь пролетела через газон и перевернулась на парковке торгового центра.

В Киеве на Столичном шоссе в пятницу, 11 мая, рано утром произошло ДТП в результате которого перевернулась машина скорой помощи.

Об этом сообщает Информатор.

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“По словам водителя скорой, он ехал во втором ряду по съезду со столичного шоссе в сторону Обухова. Возле торгового центра Домосфера медиков подрезал черный, легковой автомобиль. Чтобы уйти от столкновения, водитель медтранспорта принял влево и вылетел с проезжей части. После чего перелетел через газон, вылетел на парковку торгового центра и пытался стабилизировать машину. Проехав около 100 метров, удержать машину к сожалению не удалось“, - говорится в сообщении.

Автомобиль опрокинулся на бок, проскользил около 30 метров и остановился kiev.informator.ua

Машина опрокинулась на бок, проскользила около 30 метров и остановилась. К счастью никто из людей не пострадал. В скорой находилось два человека, пациентов не было. На месте работают сотрудники патрульной полиции.

Авария случилась около 6:50 kiev.informator.ua

Как сообщалось 19 апреля, в Запорожье избили бригаду скорой помощи.