В Киеве бездомные заполонили целый квартал

По словам бездомных, для них обещали открыть столовую.

В Дарницком районе Киева, в один из дворов многоэтажки, начали массово сходиться бездомные. Люди без определенного места жительства уверяют, что якобы в этом доме для них вскоре должны открыть благотворительную столовую. Жители облюбованного бомжами дома бьют тревогу. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщает ТСН.

Жители многоэтажки в Киеве забили тревогу, потому что их двор заполонили бездомные, которые уверены, что для них благотворители должны открыть на первом этаже социальную столовую. Харчевни еще нет, но бездомные уже массово сходятся, обживаются на скамейках в скверах и детских площадках.

Жители целого квартала начали протестовать, когда стали находить шприцы в песочницах, где играют дети. “Люди, которые живут в этом доме, говорят, что бомжи уже имеют ключи от этого подвала, и они там уже ночуют“, - возмущаются киевляне. Их не устраивает разбросано вокруг домов мусора и возможность распространения инфекций, а также криминогенная обстановка.

“У нас маленькие дети по три года. Он ходит за ними, и дети испугались, плачут! Девочка лет 10-12 каталась - он за ней шел, что-то непонятное ей говорил. Ну, мы вызвали полицию“, - рассказала одна из матерей.

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Внезапную внимания бездомных в район местные объясняют известием об обустройстве в заброшенном кафе социальной столовой. Благотворители на контакт не пошли, работники ЖЭКа ситуацию тоже не прояснили. В интернете по указанному адресу была найдена благотворительная организация и социальный центр ВИЧ / СПИДа.

ТСН разыскала собственников помещений, которыми оказались представители Римско-католической церкви. Священник заверил, что больным оказывали лишь консультации, а столовой открывать не планируют, так как кормят на территории своего храма. Наплыв бездомных он объясняет тем, что на первом этаже дома уже 17 лет работает одно из отделений фонда, которое недавно раздавало одежду и обувь переселенцам. “Ну, унюхали, что там что-то дают - и уже тоже приходят“, - считает священник.

Журналисты отправились в социальный центр, где уже десятки лет кормят бездомных. Он имеет отдельный двор и строгие правила - прежде чем получить обед или ночлег, бродяги проходят медосмотр. Иначе, говорят, столовая превратилась бы в рассадник эпидемий. Пребывание в центре платное - 10 гривен в сутки. Иностранец Саймон, частый гость приюта, своих соседей характеризует откровенно. “Есть сволочи, а есть хорошие люди - дружбаны“, - говорит он.

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Чтобы вдруг не увидеть в своем подъезде центр для бездомных, юристы советуют или создать собственный ОСМД, и тогда только жильцы дома имеют право указывать, что делать владельцам цокольных помещений, или тренировать нервы и методично вызвать полицию, чтобы посетителям и предпринимателям стало некомфортно уживаться с принципиальными соседями.

Напомним, 1 марта сообщалось, что в Киеве в метро бездомный избил полицейского.