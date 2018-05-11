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В Киеве таксист устроил аварию: пострадала девушка

Комментариев: 1
По словам таксиста, автомобиль стал неконтролируемым по непонятной причине.
Daewoo Lanos протаранил припаркованный у обочины автомобиль
Daewoo Lanos протаранил припаркованный у обочины автомобиль
kiev.informator.ua

В столице, в ночь на 11 мая на проспекте Павла Тычины 5 произошла авария с участием такси. Таксист на Daewoo Lanos на полном ходу влетел в припаркованный у обочины Renault Kangoo.  В результате пострадала девушка-пассажир такси. Об этом сообщает kiev.informator.ua.

Водитель такси не справился с управлением
Водитель такси не справился с управлением
kiev.informator.ua

Авария произошла около 02:30. По словам таксиста, он принял заказ, забрал пассажирку и вез ее на конечный адрес по Тычины в сторону Днепровской набережной. Водитель утверждает, что автомобиль по неизвестной причине вышел из-под контроля.

В результате аварии пострадала пассажирка такси
В результате аварии пострадала пассажирка такси
kiev.informator.ua

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Дэу Ланос повело и он врезался в Рено, от чего припаркованная машина отлетела на пять метров вперед и вылетела за бордюр. Пассажирка такси госпитализирована с травмой головы. На месте работала патрульная полиция и медики.

На месте работали патруль полиции и медики
На месте работали патруль полиции и медики
kiev.informator.ua

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в Киеве пьяный таксист на Daewoo Lanos устроил ДТП с пострадавшим. 

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Теги: Киев, ДТП, такси, автомобили, пострадавшие
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Комментариев (1)
ГенийПрошлого    11.05.2018, 10:14
Оценка:  0
ГенийПрошлого
вот потому нужно каждую весну проходить проверку ходовой.
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