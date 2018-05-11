В Киеве таксист устроил аварию: пострадала девушка

По словам таксиста, автомобиль стал неконтролируемым по непонятной причине.

В столице, в ночь на 11 мая на проспекте Павла Тычины 5 произошла авария с участием такси. Таксист на Daewoo Lanos на полном ходу влетел в припаркованный у обочины Renault Kangoo. В результате пострадала девушка-пассажир такси. Об этом сообщает kiev.informator.ua.

Водитель такси не справился с управлением kiev.informator.ua

Авария произошла около 02:30. По словам таксиста, он принял заказ, забрал пассажирку и вез ее на конечный адрес по Тычины в сторону Днепровской набережной. Водитель утверждает, что автомобиль по неизвестной причине вышел из-под контроля.

В результате аварии пострадала пассажирка такси kiev.informator.ua

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Дэу Ланос повело и он врезался в Рено, от чего припаркованная машина отлетела на пять метров вперед и вылетела за бордюр. Пассажирка такси госпитализирована с травмой головы. На месте работала патрульная полиция и медики.

На месте работали патруль полиции и медики kiev.informator.ua

Напомним, 4 апреля сообщалось, что в Киеве пьяный таксист на Daewoo Lanos устроил ДТП с пострадавшим.