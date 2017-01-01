В Киеве скорая помощь пролетела через газон и опрокинулась

Водитель скорой помощи вынужденно совершил рискованный маневр, уходя от столкновения с подрезавшим его автомобилем. Однако удержать управление машиной ему не удалось.

Водитель скорой пытался уйти от столкновения с другим авто kiev.informator.ua

На Столичном шоссе в пятницу, 11 мая, перевернулась машина скорой помощи. Автомобиль медиков, уходя от столкновения с другой машиной, пронесся более сотни метров и перевернулся на бок на парковке торгового центра, сообщает Информатор.

По словам водителя "скорой", он ехал во втором ряду по съезду со Столичного шоссе в сторону Обухова. Возле торгового центра Домосфера медиков подрезал черный, легковой автомобиль. Чтобы уйти от столкновения, водитель медтранспорта принял влево и вылетел с проезжей части. После чего перелетел через газон, вылетел на парковку торгового центра и пытался стабилизировать машину.

Однако удержать машину не удалось. Проехав около 100 метров, автомобиль опрокинулся на бок, проскользил около 30 метров и остановился.

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В момент аварии в машине скорой помощи находилось два человека, пациентов не было. Никто не пострадал.

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Как сообщалось, виновник смертельного ДТП в Кривом Роге умер.

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