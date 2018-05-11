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В киевском Гидропарке в драке ножом ранили мужчину

Комментариев: 1
Пострадавший получил ножевое ранение в грудь.
Полиция изъяла холодное оружие
Полиция изъяла холодное оружие
kyiv.npu.gov.ua

В Гидропарке в кафе произошле драка с поножевщиной. 24-летний посетитель кафе получил ножевые ранения. Пострадавший находится под наблюдением врачей, а обидчика правоохранители задержали неподалеку от места происшествия.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева.

О происшествии в полицию сообщили около 3 часов ночи. По адресу выехали следственно-оперативная группа и руководство полиции района.

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В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины злоумышленника задержали. Им оказался 40-летний уроженец города Житомир, который в последнее время жил в столице и работал на стройке. Вещественное доказательство, кухонный нож, был изъят и направлен на экспертизу. 

Задержанному грозит до 8 лет тюрьмы
Задержанному грозит до 8 лет тюрьмы
kyiv.npu.gov.ua

На месте правоохранители опросили врачей скорой, которые после оказания помощи госпитализировали пострадавшего в стационар. Также полицейские пообщались со свидетелями, опросили посетителей развлекательного заведения и осмотрели территорию.

Начато уголовное производство по части первой статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.

Как сообщалось 8 мая, в Киеве на вокзале мужчине всадили нож в голову.  Хирургам удалось извлечь лезвие, раненый живой, хоть и в тяжелом состоянии.

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Теги: драка, Гидропарк, Киев, нож
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Комментариев (1)
dj_qwe    11.05.2018, 11:42
Оценка:  0
dj_qwe
а я думал, что ножом в грудь это покушение на убийство...
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