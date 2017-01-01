В Киеве луганчанку задержали за сутенерство

За организацию незаконного бизнеса женщине грозит до 7 лет тюрьмы.

Для интимного "бизнеса"женщина арендовала три квартиры kyiv.npu.gov.ua

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В Киеве правоохранители за сутенерство задержали 42-летнюю уроженку Луганской области, которая для оказания сексуальных услуг арендовала в столице три квартиры. Девушек для незаконного бизнеса подыскивала через знакомых, а также в сети Интернет.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

“Один час “взрослых“ развлечений стоил клиентам от 1200 до 1500 гривен. Фигурантке грозит до семи лет лишения свободы“, - сообщили в полиции.

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Женщина самостоятельно принимала заказы от клиентов и “сводила“ их с проститутками. После оказания услуг девушки перечисляли половину своей прибыли на банковскую карточку организатора. Было начато уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины.

“В рамках уголовного производства полиция провела два обыска: в отеле, где одна из женщин оказывала интимные услуги, и по месту жительства главной фигурантки. Оттуда правоохранители изъяли вещественные доказательства преступной деятельности: деньги, мобильные телефоны, системные блоки, планшеты, банковские карты и т.д.“, - уточнили в полиции.

С нарушительницами закона провели профилактические беседы и составили протоколы по ст. 181-1 (Занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Организатору преступного бизнеса сообщили о подозрении, решается вопрос об избрании для нее меры пресечения.

Как сообщалось 10 апреля, в Харькове и Одессе накрыли сеть борделей.