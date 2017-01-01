В Киеве горела многоэтажка: спасли женщину

Пожар вспыхнул в Святошинском районе.

Поздним вечером 10 мая в Святошинском районе в девятиэтажном доме вспыхнул пожар. Спасателям удалось эвакуировать жильцов и спасти женщину с признаками отравления угарным газом. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины в Киеве.

Жильцы эвакуированы kyiv.dsns.gov.ua

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10 мая в 22:03 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о пожаре, который возник в 9-этажном жилом доме на ул. Наумова, 37-А в Святошинском районе столицы.

На место происшествия немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений. По прибытию пожарные установили, что в одном из подъездов дома в шахте лифта возник пожар. Не теряя времени спасатели приступили к возгоранию. В 22:28 пожар был локализован, а в 22:54 - ликвидирован.

"Во время тушения пожара пожарные спасли женщину, которая находилась в квартире и передали ее работникам медицинской службы с признаками отравления угарным газом. Благодаря слаженным действиям пожарных из дома были выведены на безопасное расстояние 15 человек, из которых 5 детей" - говорится в сообщении ГСЧС.

В результате пожара лифт сгорел полностью. Причина возникновения пожара и ущерб выясняются, сообщили в местности.

Напомним, 10 мая в Киеве горел Гидропарк. Возгорание охватило площадь в 300 квадратных метров.