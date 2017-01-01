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В Киеве пьяная понятая, при задержании нетрезвого водителя, устроила дебош

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Полицейские попросили женщину быть понятой при задержании пьяного водителя, однако она также оказалась пьяной и начала вести себя неадекватно.
У нарушительницы резко менялось поведение
У нарушительницы резко менялось поведение
скриншот из видео

В Киеве в ночь на 11 мая на улице Скляренко полиция попросила женщину стать понятой при задержании нетрезвого водителя за нарушение ПДД, но женщина оказалась пьянее нарушителя и устроила дебош.

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Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.

Патрульные остановили автомобиль, нарушивший правила дорожного движения. От водителя исходил спиртной запах и не отрицал, что выпил бутылку пива.

Для прохождения теста на количество алкоголя в крови, патрульные, согласно закону, попробовали привлечь в качестве свидетеля женщину, управлявшую автомобилем Ravon. Однако после выяснилось, что она также пьяна.

Также она обвиняла патрульных в воровстве документов
Также она обвиняла патрульных в воровстве документов
facebook.com/KyivOperativ
Женщина оскорбляла полицейских
Женщина оскорбляла полицейских
facebook.com/KyivOperativ
Задержанного водителя в итоге отпустили
Задержанного водителя в итоге отпустили
facebook.com/KyivOperativ

“Что она только ни делала: и на дорогу выбегала, и там же ложилась, и крыла нецензурной бранью, и любезничала. Короче говоря, полный фарш“, - говорится в сообщении.

Задержанный водитель в результате успешно прошел тест на алкоголь и не был задержан. Женщину же доставили в полицейский участок. 

Напомним, 24 апреля в России на Кубани парочка полицейских устроила пьяную драку в супермаркете.

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Теги: ДТП, полиция, понятая, пьяный, водитель, дебош
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