В Киеве пьяная понятая, при задержании нетрезвого водителя, устроила дебош
В Киеве в ночь на 11 мая на улице Скляренко полиция попросила женщину стать понятой при задержании нетрезвого водителя за нарушение ПДД, но женщина оказалась пьянее нарушителя и устроила дебош.
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Об этом в Facebook сообщает Киев Оперативный.
Патрульные остановили автомобиль, нарушивший правила дорожного движения. От водителя исходил спиртной запах и не отрицал, что выпил бутылку пива.
Для прохождения теста на количество алкоголя в крови, патрульные, согласно закону, попробовали привлечь в качестве свидетеля женщину, управлявшую автомобилем Ravon. Однако после выяснилось, что она также пьяна.
“Что она только ни делала: и на дорогу выбегала, и там же ложилась, и крыла нецензурной бранью, и любезничала. Короче говоря, полный фарш“, - говорится в сообщении.
Задержанный водитель в результате успешно прошел тест на алкоголь и не был задержан. Женщину же доставили в полицейский участок.
Напомним, 24 апреля в России на Кубани парочка полицейских устроила пьяную драку в супермаркете.