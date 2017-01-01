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Финал Лиги чемпионов: полиция проверила девять тысяч человек

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Департамент международного сотрудничества проводит проверку аккредитации персонала, который будет задействован в проведении футбольных матчей.
За порядком во время финала Лиги чемпионов будут следить 12 тысяч правоохранителей
За порядком во время финала Лиги чемпионов будут следить 12 тысяч правоохранителей
Пресс-служба Нацполиции Украины

Сотрудники Национальной полиции проверила аккредитацию девяти тысяч человек, привлеченных к проведению финала Лиги чемпионов УЕФА. Об этом сообщил начальник Департамента международного полицейского сотрудничества Нацполиции Василий Неволя.

"Департамент международного сотрудничества проводит проверку аккредитации персонала, который будет задействован в проведении футбольных матчей. На сегодня полиция уже проверила больше девяти тысяч таких лиц", – цитирует Неволю пресс-служба Нацполиции.

По словам первого заместителя главы МВД Сергея Ярового, основная нагрузка во время встречи участников футбольных матчей будет приходиться на международный аэропорт Борисполь. Также гости будут прибывать в аэропорт Киев и аэропорты Харькова и Одессы.

Напомним, за порядком во время финала Лиги чемпионов в Киеве, 26 мая 2018 года, будут следить 12 тысяч правоохранителей.

 

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Теги: Киев, футбол, Лига Чемпионов, полиция, проверка
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Источник: korrespondent.net

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