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В Киеве на Подоле подрались 20 человек

Комментариев: 2
Причина конфликта неизвестна, обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
Обе стороны отказались писать заявления
Обе стороны отказались писать заявления
скриншот из видео

В субботу, 12 мая, на Подоле произошла массовая драка с участием 20 человек. В результате пострадало трое.

Об этом сообщает Информатор.

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Как утверждает одна из сторон драки, компания отдыхала у бара, люди стояли возле заведения, выпивали и разговаривали. К ним подошло семь человек спортивного телосложения, спровоцировавших конфликт.

Все кто находился в баре пытались ситуацию уладить мирно. Однако драка все равно началась. После проезжавший мимо потасовки полицейский патруль спугнул провокаторов и они убежали.

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Спустя 30 минут нападавшие вновь вернулись к заведению и захотели продолжения. Патрульные вызвали подкрепление и через 7-10 минут на место прибыло еще 3 экипажа и полиция охраны. Обе стороны отказались писать заявления.

Напомним, 4 апреля в Киеве на Виноградаре произошла массовая драка возле ночного клуба на проспекте Свободы, 26, которая закончилась ножевым ранением для одного из участников потасовки. 

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Теги: массовая драка, подол, киев
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Комментариев (2)
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janqwert    12.05.2018, 11:32
Оценка:  0
janqwert
Дожились! Конченное государство, быдло рулит, селфики нервно курят в сторонке. И так во всех сферах. Верной дорогой идем товарищи, евроинтегрируемся! Еще бы лет десять назад, нереформированная милиция на УАЗиках отметелила бы всех палками и отвезла в обезьянник, 10000%. Ждем покращення
Zetergeistt    12.05.2018, 10:19
Оценка:  +3
Zetergeistt
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