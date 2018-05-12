В Киеве на Подоле подрались 20 человек

Причина конфликта неизвестна, обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

В субботу, 12 мая, на Подоле произошла массовая драка с участием 20 человек. В результате пострадало трое.

Об этом сообщает Информатор.

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Как утверждает одна из сторон драки, компания отдыхала у бара, люди стояли возле заведения, выпивали и разговаривали. К ним подошло семь человек спортивного телосложения, спровоцировавших конфликт.

Все кто находился в баре пытались ситуацию уладить мирно. Однако драка все равно началась. После проезжавший мимо потасовки полицейский патруль спугнул провокаторов и они убежали.

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Спустя 30 минут нападавшие вновь вернулись к заведению и захотели продолжения. Патрульные вызвали подкрепление и через 7-10 минут на место прибыло еще 3 экипажа и полиция охраны. Обе стороны отказались писать заявления.

Напомним, 4 апреля в Киеве на Виноградаре произошла массовая драка возле ночного клуба на проспекте Свободы, 26, которая закончилась ножевым ранением для одного из участников потасовки.