Ночью в Киеве ударили ножом мужчину

Причина конфликта неизвестна, обстоятельства выясняют полицейские.

В субботу, 12 мая, в Киеве на проспекте Лобановского на мужчину напали с ножом. Конфликт произошел возле магазина АТБ.

Об этом сообщает Информатор.

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По словам очевидцев, нападавших было двое. После совершения преступления нарушители скрылись в неизвестном направлении. Пострадавшего мужчину госпитализировали.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых задержали.

Ранее сообщалось о том, что в Тернополе ударили ножом экс-депутата.