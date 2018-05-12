Ночью в Киеве ударили ножом мужчину
Причина конфликта неизвестна, обстоятельства выясняют полицейские.
В субботу, 12 мая, в Киеве на проспекте Лобановского на мужчину напали с ножом. Конфликт произошел возле магазина АТБ.
Об этом сообщает Информатор.
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По словам очевидцев, нападавших было двое. После совершения преступления нарушители скрылись в неизвестном направлении. Пострадавшего мужчину госпитализировали.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемых задержали.
Ранее сообщалось о том, что в Тернополе ударили ножом экс-депутата.