Задержан мужчина, угнавший мотоцикл брата Найема

Задержанный - киевлянин 1986 года рождения. Он якобы “случайно“ заметил мотоцикл, в котором хозяин оставил ключи.

В Киеве на проспекте Победы правоохранители задержали мужчину по подозрению в угоне мотоцикла, который принадлежит юристу Маси Найему, брату народного депутата Мустафы Найема. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

Напомним, этот мотоцикл угнали 11 мая возле Апелляционного суда в Соломенском районе. Преступника засняли камеры наблюдения. Изучив эти записи, следователям удалось отследить маршрут, по которому двигался вор.

Задержанный - киевлянин 1986 года рождения. Он якобы “случайно“ заметил у судебного учреждения мотоцикл, в котором хозяин оставил ключи, а потому решил “воспользоваться возможностью“ и украл транспортное средство.

В настоящее время угонщик дает объяснения следователям, которые выясняют все обстоятельства произошедшего. До этого случая мужчина в поле зрения правоохранителей не попадал. Мотоцикл пока изъят.

Уголовное производство открыто 11 по ч. 1 ст. 289 УК (Незаконное завладение транспортным средством). Наказывается внушительным штрафом или лишением свободы на срок до пяти лет. Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.

Напомним, в апреле, народному депутату Оксане Продан вернули автомобиль, похищенный злоумышленниками еще два года назад – транспортное средство обнаружилось в Грузии.