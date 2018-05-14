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В Киеве водитель бросил пострадавших в ДТП жену и детей

Комментариев: 5
Авария произошла на столичной Днепровской набережной, джип врезался ТЦ Silver Breeze.
Жену и двух детей госпитализировали прибывшие на место аварии медики
Жену и двух детей госпитализировали прибывшие на место аварии медики
kiev.informator.ua

На Днепровской набережной в Киеве ночью 14 мая около 2.20 ночи автомобиль Toyota FJ врезался в пиццерию Positano, расположенную в первом этаже торгового центра Silver Breeze. В момент аварии в салоне авто находились жена и двое маленьких детей водителя. 

Об этом сообщает Информатор.

Во время аварии водитель был пьян
Во время аварии водитель был пьян

Машина существенно повреждена
Машина существенно повреждена

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“Сам виновник аварии сбежал. Пострадавшие остались в машине, их госпитализировали с травмами и ушибами. По словам супруги водителя, мужчина был пьян. Его личность установлена. Сбежавшего разыскивают правоохранители“, - говорится в сообщении.

Автомобиль оставил некоторые разрушения возле ТЦ
Автомобиль оставил некоторые разрушения возле ТЦ

Как сообщалось, в апреле полиция Львова задержала пьяного именинника на Lexus.

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Теги: авария, Киев, джип, ДТП
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Комментариев (7)
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Estranged    14.05.2018, 10:46
Оценка:  0
Estranged
селюк якись
Агнетта    14.05.2018, 10:45
Оценка:  0
Агнетта
востриков местного разлива

мать , посадившая детей в авто с пьяным отцом за рулем , мать ли?
BIzzON    14.05.2018, 10:36
Оценка:  -3
BIzzON
настоящий Патриот !
Neon999    14.05.2018, 10:12
Оценка:  +11
Neon999
От такого мудака еще и двое детей? Ладно я понимаю там деньги есть, состоятельный.. но если он долбаеб еще и бухает как с ним жить?
lerra    14.05.2018, 10:11
Оценка:  +14
lerra
главное тризуб наклеил. мозгов не добавилось, даже не тормозил
Prettykinder    14.05.2018, 09:30
Оценка:  +26
Prettykinder
Возникает вопрос-какого х...на женщина села с двумя детьми к пьяному??? Не важно,муж-не муж? Свою жизнь не ценит-детей бы пожалела.
behigh    14.05.2018, 10:42
Оценка:  +1
behigh
тоже видимо бухая
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