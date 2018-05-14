В Киеве водитель бросил пострадавших в ДТП жену и детей
Авария произошла на столичной Днепровской набережной, джип врезался ТЦ Silver Breeze.
На Днепровской набережной в Киеве ночью 14 мая около 2.20 ночи автомобиль Toyota FJ врезался в пиццерию Positano, расположенную в первом этаже торгового центра Silver Breeze. В момент аварии в салоне авто находились жена и двое маленьких детей водителя.
Об этом сообщает Информатор.
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“Сам виновник аварии сбежал. Пострадавшие остались в машине, их госпитализировали с травмами и ушибами. По словам супруги водителя, мужчина был пьян. Его личность установлена. Сбежавшего разыскивают правоохранители“, - говорится в сообщении.
Как сообщалось, в апреле полиция Львова задержала пьяного именинника на Lexus.
мать , посадившая детей в авто с пьяным отцом за рулем , мать ли?