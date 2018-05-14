В Киеве водитель бросил пострадавших в ДТП жену и детей

Авария произошла на столичной Днепровской набережной, джип врезался ТЦ Silver Breeze.

Жену и двух детей госпитализировали прибывшие на место аварии медики kiev.informator.ua

На Днепровской набережной в Киеве ночью 14 мая около 2.20 ночи автомобиль Toyota FJ врезался в пиццерию Positano, расположенную в первом этаже торгового центра Silver Breeze. В момент аварии в салоне авто находились жена и двое маленьких детей водителя.

Об этом сообщает Информатор.

Во время аварии водитель был пьян

Машина существенно повреждена

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“Сам виновник аварии сбежал. Пострадавшие остались в машине, их госпитализировали с травмами и ушибами. По словам супруги водителя, мужчина был пьян. Его личность установлена. Сбежавшего разыскивают правоохранители“, - говорится в сообщении.

Автомобиль оставил некоторые разрушения возле ТЦ

Как сообщалось, в апреле полиция Львова задержала пьяного именинника на Lexus.