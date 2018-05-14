В Киеве пьяная молодежь перевернулась на Toyota

В автомобиле ехали четыре парня и одна девушка, которая в итоге пострадала.

На Оболони в ночь на 14 мая на проспекте Героев Сталинграда автомобиль Toyota вылетел на зеленую зону у дороги и перевернулся.

Об этом сообщает Информатор.

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Автомобиль с молодыми людьми двигался в сторону Северного моста, когда произошло ДТП. Патрульные полицейские, которые находились на заправке OKKO, стали свидетелями аварии.

По словам полицейских, в машине находились четыре парня и одна девушка. Все они были пьяны, однако от анализов отказались.

Молодые люди от анализов отказались kiev.informator.ua

Показания молодых людей сильно путались. Они утверждали, что водитель сбежал, но полицейские не видели как кто-то покидал авто.

В аварии пострадала лишь девушка. Изначально она потеряла сознание. Когда же пришла в себя, то от помощи медиков отказалась.

Напомним, 12 мая в Киеве мотоциклист упал с транспортного средства на проезжую часть. Выяснилось, что он был сильно пьян и вероятно просто “вырубился“.