В Киеве пьяная молодежь перевернулась на Toyota
На Оболони в ночь на 14 мая на проспекте Героев Сталинграда автомобиль Toyota вылетел на зеленую зону у дороги и перевернулся.
Об этом сообщает Информатор.
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Автомобиль с молодыми людьми двигался в сторону Северного моста, когда произошло ДТП. Патрульные полицейские, которые находились на заправке OKKO, стали свидетелями аварии.
По словам полицейских, в машине находились четыре парня и одна девушка. Все они были пьяны, однако от анализов отказались.
Показания молодых людей сильно путались. Они утверждали, что водитель сбежал, но полицейские не видели как кто-то покидал авто.
В аварии пострадала лишь девушка. Изначально она потеряла сознание. Когда же пришла в себя, то от помощи медиков отказалась.
Напомним, 12 мая в Киеве мотоциклист упал с транспортного средства на проезжую часть. Выяснилось, что он был сильно пьян и вероятно просто “вырубился“.