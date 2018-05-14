Переключиться на мобильную версию

В Киеве пьяная молодежь перевернулась на Toyota

Комментариев: 0
В автомобиле ехали четыре парня и одна девушка, которая в итоге пострадала.
Показания молодых людей очень путались
Показания молодых людей очень путались
kiev.informator.ua

На Оболони в ночь на 14 мая на проспекте Героев Сталинграда автомобиль Toyota вылетел на зеленую зону у дороги и перевернулся.

Об этом сообщает Информатор.

Читай также: В Киеве пьяная понятая устроила дебош при задержании нетрезвого водителя

Автомобиль с молодыми людьми двигался в сторону Северного моста, когда произошло ДТП. Патрульные полицейские, которые находились на заправке OKKO, стали свидетелями аварии.

По словам полицейских, в машине находились четыре парня и одна девушка. Все они были пьяны, однако от анализов отказались.

Молодые люди от анализов отказались
Молодые люди от анализов отказались
kiev.informator.ua

Показания молодых людей сильно путались. Они утверждали, что водитель сбежал, но полицейские не видели как кто-то покидал авто.

В аварии пострадала лишь девушка. Изначально она потеряла сознание. Когда же пришла в себя, то от помощи медиков отказалась.

Напомним, 12 мая в Киеве мотоциклист упал с транспортного средства на проезжую часть. Выяснилось, что он был сильно пьян и вероятно просто “вырубился“.

Поделись:
Теги: ДТП, пьяные, Toyota, Оболонь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь