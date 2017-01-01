В Киеве на две недели перекрыли Крещатик

Из-за финала Лиги чемпионов с 14 до 30 мая будет перекрыт участок от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости.

В Киеве с понедельника, 14 мая, перекрыли часть Крещатика. Об этом сообщает Новое время.

Так, перекрыт участок от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости. По всему периметру уже установили металлические ограждения.

По словам дежурных полицейских, началось обустройство фан-зоны к финалу Лиги чемпионов.

Крещатик будет перекрыт до 30 мая.

Ранее сообщалось, что за порядком во время финала Лиги чемпионов в Киеве будут следить 12 тысяч правоохранителей.

Напомним, Украина обещала упростить въезд для болельщиков на финал Лиги чемпионов. Тем временем, риелторы в разы подняли стоимость аренды, чтобы “нажиться“ на туристах, в связи с чем киевляне в соцсетях призывают подселять по возможности фанов к себе домой.