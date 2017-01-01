В Киеве неадекватный водитель маршрутки снес дорожный знак

После ДТП, маршрутчик продолжил движение как ни в чем не бывало.

В Киеве водитель маршрутки 189(5к+7) сбил дорожный знак на повороте и продолжил движение как ни в чем не бывало.

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Об этом в Facebook сообщает Киев Информ.

“Аварийная ситуация, снес дорожный знак, скрылся с места ДТП, повредил транспортное средство и все это один короткий эпизод с маршруткой номер 189(5к+7)“, - говорится в сообщении.

Неадекватный маршрутчик сбил дорожный знак и уехал 0:00 / 00:55

Также уточняется, что владельцем маршрутного автобуса является перевозчик Союз-Авто.

Напомним, 25 апреля во Львове маршрутка с пассажирами въехала в столб. Ранее, 18 апреля, в Киеве в районе аэропорта автомобилисты засняли на дороге водителя троллейбуса, который обгонял другие машины по встречной полосе.