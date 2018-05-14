В Киеве водитель маршрутки врезался в коллегу и попал в больницу
У мужчины констатировано подозрение на инсульт.
В Киеве водитель маршрутки врезался в коллегу и попал в больницу
© espreso.tv
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В Киеве водитель маршрутки врезался в коллегу и попал в больницу
14 мая в Киеве водителю маршрутки стало плохо за рулем и он врезался в коллегу
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В Соломенском районе Киева столкнулись две маршрутки. Инцидент произошел в понедельник, 14 мая. Виновник происшествия госпитализирован. Об этом сообщают Стражи. Эспрессо
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По словам водителя маршрутки, он стоял на конечной остановке, в отстойнике, как вдруг в него врезался коллега. Мужчина вышел из буса и пошел к другому водителю, чтобы выяснить, что случилось. Не получив адекватного ответа и увидев плохое самочувствие коллеги, водитель вызвал скорую помощь.
По словам правоохранителей медики констатировали у виновника происшествия подозрение на инсульт, его забрала карета скорой помощи.
Напомним, 29 апреля сообщалось, что во Львове мужчина умер за рулем и сбил столб.