У мужчины констатировано подозрение на инсульт.

14 мая в Киеве водителю маршрутки стало плохо за рулем и он врезался в коллегу

В Киеве водитель маршрутки врезался в коллегу и попал в больницу

В Киеве водитель маршрутки врезался в коллегу и попал в больницу

В Соломенском районе Киева столкнулись две маршрутки. Инцидент произошел в понедельник, 14 мая. Виновник происшествия госпитализирован. Об этом сообщают Стражи. Эспрессо

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По словам водителя маршрутки, он стоял на конечной остановке, в отстойнике, как вдруг в него врезался коллега. Мужчина вышел из буса и пошел к другому водителю, чтобы выяснить, что случилось. Не получив адекватного ответа и увидев плохое самочувствие коллеги, водитель вызвал скорую помощь.

По словам правоохранителей медики констатировали у виновника происшествия подозрение на инсульт, его забрала карета скорой помощи.

Напомним, 29 апреля сообщалось, что во Львове мужчина умер за рулем и сбил столб.