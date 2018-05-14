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В Киеве задержали банду грабителей с драгоценностями

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Преступники грабили дома в Киевской области.
В Киеве задержали банду грабителей с драгоценностями
В Киеве задержали банду грабителей с драгоценностями
kiev.informator.ua

В Киеве на Осокорках правоохранители “по горячим следам“ поймали банду грабителей с драгоценностями.  Грабители были задержаны около 12:00. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщает kiev.informator.ua.  Задержание производили сотрудники подразделения особого назначения КОРД.

Преступников поймали по горячим следам
Преступников поймали по горячим следам
kiev.informator.ua

По предварительным данным, преступники орудовали в частных домах в Киевской области. В основном они находили и забирали деньги, драгоценности, слитки золота и других ценных металлов, юбилейные монеты.

По данным правоохранителей, задержанных было пятеро
По данным правоохранителей, задержанных было пятеро
kiev.informator.ua

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По данным, полученных от полицейских, пятерых грабителей поймали на улице 94-я Садовая. Они только что обокрали дом в Процеве (село в Бориспольском районе Киевской области) и были пойманы “по горячим следам“. При обыске трех машин, на которых передвигались преступники, были обнаружены украденные вещи.

При обыске в машине обнаружились краденые вещи и пули для травматического оружия
При обыске в машине обнаружились краденые вещи и пули для травматического оружия
kiev.informator.ua

На данный момент две машины эвакуировали с места задержания, в третью обыскивают. Очевидцы рассказывают, что кроме юбилейных монет и денег в машинах преступников нашли пули для травматического оружия. На месте работает следственно-оперативная группа и передвижная криминалистическая лаборатория.

Напомним, 24 апреля в Киеве грабители жестоко избили уличного саксофониста. Жертве проломили череп.

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Теги: Киев, Осокорки, задержание, банда, грабители, КОРД
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