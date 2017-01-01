Боевик из "Русской православной армии" сдался украинской полиции

Бывший боевик рассказал, что больше всего ему не нравилось в "службе" в рядах российских наемников.

42-летний житель Новогродовки сначала скрывался в РФ, а потом решил сдаться НПУ police.dn.ua

В Донецкой области украинской полиции сдался боевик незаконного вооруженного формирования “Русская православная армия“, который воевал на стороне пророссийских террористов на Донбассе.

Об этом сообщила полиция области.

42-летний житель Новогродовки 5 месяцев “прослужил“ в рядах террористов в Донецке. В сентябре 2014 года мужчина вступил в незаконное формирование “Русская Православная армия“, получил военную форму и уже на следующий день с выданным карабином, под позывным Алекс заступил в наряд на КПП в воинской части.

Уже через две недели боевика перевели в один из поселков неподалеку шахты Абакумова. Там располагался блокпост, где боевик и еще несколько его “коллег“ должны были ограничивать доступ гражданского населения к заминированному террористами полю.

“В нашем подразделении бойцы имели неограниченное количество алкоголя, из-за чего возникали постоянные скандалы и даже драки, и это мне очень не нравилось“,- рассказал Алекс.

Отсутствие военной дисциплины и неадекватное поведение сослуживцев заставили мужчину покинуть бандформирования. Сначала он скрывался в РФ, а потом вернулся домой.

Читай также: Адвокат Лусварги рассказал, что служивший в ДНР бразилец делал в Киеве

Когда боевик узнал о том, что может получить шанс освободиться от наказания в случае раскаяния, пошел сдаваться полиции.

“Сейчас мужчина дает показания, информация о его деятельности в рядах боевиков проверяется“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 6 мая в Торецке задержали участника “референдума“ в 2014.