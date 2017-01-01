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Под Киевом депутат подделал документы и провозгласил себя главой поссовета

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Местному депутату, подозреваемому в подделке документов и гербовой печати, предъявлено подозрение. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
В Коцюбинском прокуратура разбирается с местной борьбой за власть
В Коцюбинском прокуратура разбирается с местной борьбой за власть
kievvlast.com.ua

В Киевской области депутат Коцюбинского поселкового совета подделал официальные документы и гербовую печать, после чего самопровозгласил себя исполняющим обязанности председателя поссовета. Об этом в понедельник, 14 мая, сообщила пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По информации прокуратуры, сначала депутат подделал и подписал решение поселкового совета об избрании себя секретарем поссовета. После этого уже как и.о. секретаря внес в официальные документы сведения о досрочном прекращении полномочий действующего поселкового головы и подписал его. 

При этом, получив от действующего главы поселкового головы отказ в передаче гербовой печати, депутат заказал изготовление и получил новую печать, которой заверил документы, в том числе о своем назначении. Документы подал в отдел государственной регистрации исполнительного комитета Ирпенского городского совета.

Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов уже сообщил депутату о подозрении в совершении преступления по статье о подделке документов (ч.ч.1,3,4 ст.358 УК Украины).

Санкция статьи, по которой предъявлено подозрение, предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Напомним, 3 марта в поселке Коцюбинское Киевской области прошли общественные слушания, на которых большинство присутствующих проголосовали за присоединение к Киеву.

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Теги: депутат, прокуратура, преступление, Коцюбинское
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Источник: korrespondent.net

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