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В Киеве четыре улицы два дня будут без воды

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Ремонтные работы запланированы на 15 и 17 мая.
Киевводоканал проводит работы в системе водоснабжения
Киевводоканал проводит работы в системе водоснабжения
УНИАН

В Киеве 15 и 17 мая отключат холодное водоснабжение, в связи с проведением ремонтных работ в системе водоснабжения.

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Об этом сообщает Киевводоканал.

Водоснабжение отключат:

  • 15 мая с 11:00 до 24:00 - улица Парково-Сырецкая, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 5а, 5б; улица Елены Телиги, 5а; улица Дорогожицкая, 17;
  • 17 мая с 9:00 до 19:00 - улица Большая Васильковская, 129/2.

Также Киевводоканал предупредил жильцов указанных адресов заранее запастись водой.

Напомним, 10 мая в Киеве на семи улицах без холодного водоснабжения остался ряд жилых домов из-за авария на сетях. В то же время, в центре столицы утром провалилась под землю машина. Предварительной причиной образования провала называют прорыв трубы.

Ранее, 8 мая, в Киеве из-за аварии на водопроводной сети по улице Грушевской, без водоснабжения остались правительственные здания Кабинета министров и Верховной Рады.

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Теги: Киевводоканала, ремонт, водоснабжение, вода
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