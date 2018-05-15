В Киеве с 14 июля подорожает проезд в метро

Стоимость проезда повысят до 8 гривен.

В Киеве с 14 июля подорожает проезд в столичном метро до 8 гривен.

Об этом заявил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян, передает пресс-служба КГГА.

Решение вызвано необходимостью, как утверждается. Власти обработали финансовые показатели транспортных предприятий, которые свидетельствуют об убытках.

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“Для постоянных пассажиров стоимость поездки в метро повысится на 1 гривну 30 копеек в проездных и на 1 гривну 50 копеек при пополнении карты метро на 50 поездок, относительно сегодняшней стоимости в 5 гривень. Все льготы для социально уязвимых категорий населения, а таких в метрополитене 23, - сохранены“, - говорится в сообщении.

Полученные средства будут направлены на два основных направления: оплата энергоресурсов, которые подорожали, и приближение заработной платы на предприятии до средних показателей в столице.

Давтян подчеркнул, что сейчас экономически обоснованный тариф на перевозку одного пассажира, учитывающий все расходы, составляет в метро - 8,27 грн, в наземном транспорте - 8,77 грн.

“То есть нынешний рост является компромиссным, и оно меньше необходимого... Это сложное решение. И мы вынуждены были его принять, чтобы избежать угрозы транспортного коллапса в столице“, - пояснил он.

Напомним, коммунальное предприятие Киевпастранс также выразило намерение повысить тарифы на проезд в наземном коммунальном транспорте до 8 гривен с 15 июля 2018 года.