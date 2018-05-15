В Киеве у маршрутки на повороте отвалились колеса

Это уже второй инцидент по этому маршруту за несколько последних дней.

В Киеве сегодня у маршрутного микроавтобуса №189 на ходу отвалились сразу несколько колес.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Это уже второй инцидент по этому маршруту за последние несколько дней.

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"Вновь 189 маршрутка. Ничего такого - просто во время поворота у автобуса вывалились колеса", - говорится в сообщении.

Ранее, 7 мая, в Днепре у трамвая на ходу отвалилось колесо.

Как сообщалось в марте, в Тернополе решили отказаться от маршруток.