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В Киеве у маршрутки на повороте отвалились колеса

Комментариев: 1
Это уже второй инцидент по этому маршруту за несколько последних дней.
Инцидент произошел с маршруткой №189
Инцидент произошел с маршруткой №189
facebook.com/KyivOperativ

В Киеве сегодня у маршрутного микроавтобуса №189 на ходу отвалились сразу несколько колес.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Это уже второй инцидент по этому маршруту за последние несколько дней. 

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"Вновь 189 маршрутка. Ничего такого - просто во время поворота у автобуса вывалились колеса", - говорится в сообщении.

Ранее, 7 мая, в Днепре у трамвая на ходу отвалилось колесо.

Как сообщалось в марте, в Тернополе решили отказаться от маршруток.

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Теги: ДТП, Маршрутка, колесо, Киев
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Комментариев (1)
Windows-95    15.05.2018, 15:00
Оценка:  0
Windows-95
и эти ж сральники на колесах будут через мес-два дороже на пару грн
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