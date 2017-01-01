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В Апелляционном суде Киева нашли муляж взрывного устройства

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Полиция сегодня проверяла сообщения о минировании двух судов в столице.
Правоохранители провели эвакуацию людей
Правоохранители провели эвакуацию людей
facebook.com/UA.KyivPolice

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15 мая в Шевченковское и Соломенское управление полиции поступили сообщения о том, что по улице Шолуденко и Соломенской заминированы Апелляционный и Киевский апелляционный хозяйственный суд столицы. В ходе проверки анонимной информации о “заминировании“ двух столичных судов взрывотехники полиции обнаружили в здании Апелляционного суда Киева муляж взрывного устройства.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции столицы.

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“Проверка информации об опасных предметах в помещениях судебных учреждений завершена. После тщательного обследования Апелляционного суда в Соломенском районе столицы на 10-м этаже взрывотехники обнаружили муляж самодельного взрывного устройства: две упаковки из-под кофе с мобильным телефоном и проводами, которые обмотаны скотчем. Изъятое направили на экспертизу “, - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что на время осмотра помещения Киевского апелляционного хозяйственного суда эвакуировали около 400 человек. В указанном здании опасных предметов и веществ не обнаружено.

Как сообщалось, в марте в Киеве уроженец Донбасса “заминировал“ Раду.

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Теги: минирование, суд, полиция, Киев
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