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В Киеве возле магазина мужчине нанесли четыре ножевых ранения

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Сотрудники магазина оказали первую помощь потерпевшему, у которого было опасное ранение в живот.
Мужчина получил ранения в руку, бок, грудь и живот
Мужчина получил ранения в руку, бок, грудь и живот
kiev.informator.ua

В Киеве на 93-й Садовой улице (Осокорки) возле продуктового магазина мужчина получил четыре ножевых ранения.

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Об этом сообщает Информатор.

По словам работников магазина Яблочко, двое мужчин вышли с покупками и встретили пострадавшего. По неизвестной причине между ними произошел конфликт в 20 метрах от входа.

В результате непродолжительной потасовки, мужчина получил ножевые ранения в руку, грудь, живот и бок. Неизвестные скрылись, а раненый сам пришел на крыльцо магазина. 

Причины конфликта неизвестны
Причины конфликта неизвестны
kiev.informator.ua
Мужчина был госпитализирован
Мужчина был госпитализирован
kiev.informator.ua
Полиция прочесывала район в поисках нападавших
Полиция прочесывала район в поисках нападавших
kiev.informator.ua

До прибытия медиков сотрудники магазина оказали первую помощь потерпевшему, у которого была достаточно серьезная травма живота. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего.

Полиция открыла уголовное производство и занимается поиском нападавших.

Напомним, 14 мая в Тернополе полиция задержала жительницу Закарпатья за нанесение тяжких телесных повреждений 52-летнему местному жителю.

Ранее, 10 мая, в Киеве на Гидропарке в кафе произошле драка с поножевщиной. 24-летний посетитель кафе получил ножевые ранения. 

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Теги: Осокорки, драка, магазин, нож, ножевые ранения, поножовщина, полиция
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