В Киеве возле магазина мужчине нанесли четыре ножевых ранения
В Киеве на 93-й Садовой улице (Осокорки) возле продуктового магазина мужчина получил четыре ножевых ранения.
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Об этом сообщает Информатор.
По словам работников магазина Яблочко, двое мужчин вышли с покупками и встретили пострадавшего. По неизвестной причине между ними произошел конфликт в 20 метрах от входа.
В результате непродолжительной потасовки, мужчина получил ножевые ранения в руку, грудь, живот и бок. Неизвестные скрылись, а раненый сам пришел на крыльцо магазина.
До прибытия медиков сотрудники магазина оказали первую помощь потерпевшему, у которого была достаточно серьезная травма живота. Прибывшие на место медики госпитализировали пострадавшего.
Полиция открыла уголовное производство и занимается поиском нападавших.
Напомним, 14 мая в Тернополе полиция задержала жительницу Закарпатья за нанесение тяжких телесных повреждений 52-летнему местному жителю.
Ранее, 10 мая, в Киеве на Гидропарке в кафе произошле драка с поножевщиной. 24-летний посетитель кафе получил ножевые ранения.