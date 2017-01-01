Переключиться на мобильную версию

На Гостомельском шоссе пьяный протаранил три машины

Комментариев: 0
В результате аварии под Киевом повреждены Renault, Peugeot и два автомобиля Mercedes.
На Гостомельском шоссе пьяный протаранил три машины
© facebook.com/KyivOperativ
Фото 1/8
  • Виновник аварии имел все признаки алкогольного опьянения
На Гостомельском шоссе пьяный протаранил три машины
Виновник аварии имел все признаки алкогольного опьянения
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

На Гостомельском шоссе в Киевской области между светофором с поворота на Горянку и Корчмойпо вине водителя Renault, WPI08363 (Pl), который был в состоянии алкогольного опьянения, произошло масштабное ДТП. К счастью,обошлось без человеческих жертв.

Об этом сообщает Киев.Оперативный.

Читай также: В Мукачево авария боевых машин: есть пострадавшие

“Горе-водитель сначала въехал в Mercedes на встречной полосе, после чего столкнулся с Peugeot и еще одним Mercedes (в котором и остановился)“, - говорится в сообщении.

Очевидцы отмечают, что виновник аварии имел все признаки алкогольного опьянения. Пострадавших осматривали врачи скорой,обошлось без серьезных травм.

Как сообщалось, в Днепре авто снесло 10 метров забора, водитель погиб.

Поделись:
Теги: ДТП, авария, машина, авто, Киевская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь