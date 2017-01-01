На Гостомельском шоссе пьяный протаранил три машины

В результате аварии под Киевом повреждены Renault, Peugeot и два автомобиля Mercedes.

На Гостомельском шоссе в Киевской области между светофором с поворота на Горянку и Корчмойпо вине водителя Renault, WPI08363 (Pl), который был в состоянии алкогольного опьянения, произошло масштабное ДТП. К счастью,обошлось без человеческих жертв.

Об этом сообщает Киев.Оперативный.

Читай также: В Мукачево авария боевых машин: есть пострадавшие

“Горе-водитель сначала въехал в Mercedes на встречной полосе, после чего столкнулся с Peugeot и еще одним Mercedes (в котором и остановился)“, - говорится в сообщении.

Очевидцы отмечают, что виновник аварии имел все признаки алкогольного опьянения. Пострадавших осматривали врачи скорой,обошлось без серьезных травм.

Как сообщалось, в Днепре авто снесло 10 метров забора, водитель погиб.