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В Киеве байкер насмерть сбил женщину и скрылся

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Жертва отлетела на 15 метров от удара.
В Киеве байкер насмерть сбил женщину и скрылся
© kiev.informator.ua
Фото 1/7
  • В Киеве 15 мая мотоциклист насмерть сбил женщину и скрылся с места преступления
  • В Киеве 15 мая мотоциклист насмерть сбил женщину и скрылся с места преступления
  • В Киеве 15 мая мотоциклист насмерть сбил женщину и скрылся с места преступления
  • В Киеве 15 мая мотоциклист насмерть сбил женщину и скрылся с места преступления
  • В Киеве 15 мая мотоциклист насмерть сбил женщину и скрылся с места преступления
  • В Киеве 15 мая мотоциклист насмерть сбил женщину и скрылся с места преступления
  • В Киеве 15 мая мотоциклист насмерть сбил женщину и скрылся с места преступления
В Киеве байкер насмерть сбил женщину и скрылся
В Киеве 15 мая мотоциклист насмерть сбил женщину и скрылся с места преступления
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В Киеве мотоциклист насмерть сбил женщину. С места преступления байкер скрылся – об этом сообщает kiev.informator.ua.

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Инцидент произошел поздним вечером понедельника, 15 мая -  было около 23:00. Мотоциклист ехал по Окружной перед  Жулянским мостом в сторону Теремков в центральном ряду. Жертва ДТП переходила дорогу по пешеходному переходу на неработающем светофоре.  Мотоциклист не заметил человека на дороге и зацепил женщину. От места удара пострадавшая отлетела на 15 метров. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.

Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь и оградили полосу движения знаками аварийной остановки. Медики, не отъезжая от места происшествия, около 40 минут оказывали женщине первую помощь, но к сожалению, она умерла. Полиция ищет свидетелей данной аварии и водителя мотоцикла.

Напомним, 16 мая на Гостомельском шоссе пьяный протаранил три машины.

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Теги: Киев, ДТП, байкер, мотоцикл, смерть
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