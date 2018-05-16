В Киеве байкер насмерть сбил женщину и скрылся

Жертва отлетела на 15 метров от удара.

В Киеве 15 мая мотоциклист насмерть сбил женщину и скрылся с места преступления

В Киеве мотоциклист насмерть сбил женщину. С места преступления байкер скрылся – об этом сообщает kiev.informator.ua.

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Инцидент произошел поздним вечером понедельника, 15 мая - было около 23:00. Мотоциклист ехал по Окружной перед Жулянским мостом в сторону Теремков в центральном ряду. Жертва ДТП переходила дорогу по пешеходному переходу на неработающем светофоре. Мотоциклист не заметил человека на дороге и зацепил женщину. От места удара пострадавшая отлетела на 15 метров. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.

Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь и оградили полосу движения знаками аварийной остановки. Медики, не отъезжая от места происшествия, около 40 минут оказывали женщине первую помощь, но к сожалению, она умерла. Полиция ищет свидетелей данной аварии и водителя мотоцикла.

Напомним, 16 мая на Гостомельском шоссе пьяный протаранил три машины.