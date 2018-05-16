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В Киеве Volkswagen вылетел с дороги из-за кота

Комментариев: 2
Кот, который находился в салоне авто, выскочил на торпеду автомобиля и отвлек водителя на повороте.
В результате ДТП никто не пострадал
В результате ДТП никто не пострадал
kiev.informator.ua

В Киеве на проспекте Юрия Гагарина возле заправки KLO автомобиль Volkswagen Passat вылетел с дороги на газон из-за кота.

ДТП произошло 15 мая около 22:30, передает Информатор.

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По словам водителя, он двигался в сторону улицы Хоткевича, когда на повороте на торпеду автомобиля мяукая выскочил кот, который держала на руках мать водителя, сидя на переднем пассажирском месте. Водитель попытался согнать кота и не успел среагировать на поворот, после чего сбив ограждения вылетел на газон.

Автомобиль при ударе повредил левое крыло и бампер
Автомобиль при ударе повредил левое крыло и бампер
kiev.informator.ua

Автомобиль пролетел по газону около 150 метров и остановился. Машина зарылась в земле, а передняя часть получила серьезные повреждения.

В ДТП никто не пострадал. На месте работала полиция.

Напомним, в январе на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик с микроавтобусом, который в прицепе перевозил цирковых лошадей. В результате ДТП погибло одно из животных.

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Теги: проспект Гагарина, ДТП, кот, Volkswagen
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Комментариев (2)
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i_like_it    16.05.2018, 11:02
Оценка:  0
i_like_it
на одного спокойнее на дороге стало
puhlik    16.05.2018, 10:39
Оценка:  +2
puhlik
если б ты на своем гавне не летел 100-120 км. то не пропустил бы поворот. хоть маму порадовал, что купил корыто за 1000 ойро
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