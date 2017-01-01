К Лиге чемпионов в Киеве усугбляется "ад для автомобилистов"

"Нужно быть сказочными идиотами, чтобы так парализовать Киев", комментируют ситуацию киевляне в соцсетях.

Ограничение будет действовать до 31 мая 2018 года kiev.segodnya.ua

В Киеве на улицах Владимирской и Михайловской с 16 мая ограничили парковку автомобилей на время проведения Лиги чемпионов.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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“В связи с перекрытием ул. Крещатик в рамках подготовки столицы к проведению Лиги чемпионов на улицах Владимирской и Михайловской вводится временное ограничение на парковку автотранспортных средств. Ограничение будет действовать до 31 мая 2018 года“, - заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

Это сделанодлятого, чтобы разгрузить эти улицы от накопления авто на период изменения схемы движения в центре города.

“К нарушителям правил дорожного движения будут приняты соответствующие меры“, - отметил чиновник.

Стоит отметить,что решение городских власлей о временном блокировании проезда по ряду центральных улиц города привело к резкому усугублению заторов.

В соцсетях многие киевляне высказывают свое возмущение такими нерациональными решениями властей. В частности журналист Мария Жартовская в Facebook отметила, что хоть ее радует перспектива приезда в Киев тысяч иностранных болельщиков, но решение о закрытии улицы Сагайдачного и перекрытии Крещатика является очень глупым.

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“Но это нужно быть сказочными идиотами, чтобы так парализовать город, превратив Подол во что-то крайне странное, закрыв Сагайдачного, затеяв ремонт на Набережной и Ярославовом Валу и в довершение всего этого перекрыть Крещатик. Ну или это какой-нибудь тайный заговор по созданию ада для автомобилистов, чтобы те пересаживались на метро, которое скоро по 8“, - отметила она в своем сообщении.

Напомним, из-за финала Лиги чемпионов с 14 до 30 мая перекрыли участок от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Независимости.

Финал Лиги чемпионов, в котором сыграют Ливерпуль и Реал пройдет 26-го мая в Киеве на НСК Олимпийский.