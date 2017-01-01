В Киеве в воинской части загадочно погиб срочник
Погибшим оказался 20-летний военнослужащий-срочник из Хмельницкой области.
В Подольском районе Киева на территории военной части было обнаружено тело военнослужащего-стороковика. Причину смерти пока установить не удалось.
Об этом сообщили УНН источники в медицинском учреждении.
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Так, утром 15 мая к медикам поступил вызов,сообщили.что обнаруженно тело мужчины на территории военной части в Подольском районе столицы.
“Тело вытащили из водоема на территории воинской части, после чего вызвали “скорую“, - отмечается в сообщении.
Погибшим оказался 20-летний военнослужащий-срочник из Хмельницкой области. Обстоятельства смерти парня неизвестны, отметили врачи.
Как сообщалось вначале мая в Ровенской области случайно застрелился военный-контрактник.