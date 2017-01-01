Переключиться на мобильную версию

В Киеве в воинской части загадочно погиб срочник

Комментариев: 0
Погибшим оказался 20-летний военнослужащий-срочник из Хмельницкой области.
Обстоятельства смерти парня неизвестны
Обстоятельства смерти парня неизвестны
Оксана Миронюк

В Подольском районе Киева на территории военной части было обнаружено тело военнослужащего-стороковика. Причину смерти пока установить не удалось.

Об этом сообщили УНН источники в медицинском учреждении.

Читай также: Гибель солдата в Гончаровске: военного задавила БМП

Так, утром 15 мая к медикам поступил вызов,сообщили.что обнаруженно тело мужчины на территории военной части в Подольском районе столицы.

“Тело вытащили из водоема на территории воинской части, после чего вызвали “скорую“, - отмечается в сообщении.

Погибшим оказался 20-летний военнослужащий-срочник из Хмельницкой области. Обстоятельства смерти парня неизвестны, отметили врачи.

Как сообщалось вначале мая в Ровенской области случайно застрелился военный-контрактник.

Поделись:
Теги: Киев, военная часть, смерть, военный
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь