В воинской части в Киеве умер срочник

Погибшим оказался 20-летний военнослужащий-срочник из Хмельницкой области.

В Подольском районе Киева на территории военной части было обнаружено тело военнослужащего-стороковика. Причину смерти пока установить не удалось.

Об этом сообщили УНН источники в медицинском учреждении.

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Так, утром 15 мая к медикам поступил вызов,сообщили.что обнаруженно тело мужчины на территории военной части в Подольском районе столицы.

"Тело вытащили из водоема на территории воинской части, после чего вызвали “скорую“, - отмечается в сообщении.

Погибшим оказался 20-летний военнослужащий-срочник из Хмельницкой области. Обстоятельства смерти парня неизвестны, отметили врачи.

Как сообщалось вначале мая в Ровенской области случайно застрелился военный-контрактник.