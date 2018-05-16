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В Киеве грандиозная пробка в 10 км возникла из-за ремонта дорог

Комментариев: 9
Масштабные дорожные работы по ремонту дороги и тротуаров устроили на Дорогожичах.
Авто стоят в заторе уже возле Севастопольской площади
Авто стоят в заторе уже возле Севастопольской площади
strana.ua

В Киеве на улице Елены Телиги в Шевченковском районе, недалеко от станции метро Дорогожичи, в среду, 16 мая, продолжаются масштабные дорожные работы по ремонту дороги и тротуаров, на проезжей части образовались уже многокилометровые пробки.

Об этом сообщает Страна.

“Тянучки наблюдаются со стороны метро Шулявская и Индустриального моста до метро Дорогожичи уже вторую неделю. Однако сегодня затор побил все рекорды“,- говорится в сообщении.

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Сегодня ремонт дороги собрал просто грандиозную пробку длиной в 10 км - машины застряли в тянучке уже возле Севастопольской площади. С актуальной информацией можно ознакомиться на  Google Maps.

Автомобили если и движутся, то со скоростью 3-5 километров в час
Автомобили если и движутся, то со скоростью 3-5 километров в час
скриншот

Так пробка начинается около Севастопольской площади на проспекте Лобановского. Затем тянется через Чоколовский бульвар, ж/д станцию Караваевы дачи и через Шулявский мост.

Автомобили по этим улицам если и движутся, то с максимальной скоростью 3-5 километров в час.

Как сообщалось 16 мая, к Лиге чемпионов в Киеве усугубляется “ад для автомобилистов“, на некоторых улицах ограничат возможность парковки. Ситуацию киевляне комментируют в соцсетях фразами такого рода: “Нужно быть сказочными идиотами, чтобы так парализовать Киев“.

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Теги: пробки, заторы, Киев, дороги, проезд
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Комментариев (9)
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БEN    16.05.2018, 12:36
Оценка:  +4
БEN
Запретить ямковый ремонт! сделать новую обьездную! Не пускать грузовики свыше 5т в столицу! Поделать парковки возле крайних метро города!
я например с пригорода подьезжаю к ближайшему метро на авто , паркую и еду в центр на метро.. по времени быстрее и дешевле.
mark_demo    16.05.2018, 12:20
Оценка:  0
mark_demo
на метро катайтесь,оно и так убыточное с ихних слов
Максим    16.05.2018, 12:27
Оценка:  +2
Максим
скоро не накатаешся.
Максим    16.05.2018, 12:12
Оценка:  +5
Максим
А ночью ремонт не пробовали,а?
Дядя_Гриша    16.05.2018, 12:33
Оценка:  +4
Дядя_Гриша
ночью неее, ночью нельзя.....потому что ночью город спит и просыпается мафия
Денан    16.05.2018, 12:10
Оценка:  +5
Денан
Метро в помощь раз.
во вторых - у народу денег много, чтобы так топливо в пробках сливать.

В третьих - делают новые дороги - так скажите спасибо.

В четвертых - улыбайтесь и будет легче.
dj_qwe    16.05.2018, 12:17
Оценка:  +9
dj_qwe
1. Открываем гугл и смотрим как японцы и китайцы ремонтируют десятки км дорог за пару дней. А не свозят кучу техники и тупо стоят и курят на тротуаре неделями.
Rybka22    16.05.2018, 12:45
Оценка:  0
Rybka22
До метро ещё доехать нужно.
хунтята    16.05.2018, 11:50
Оценка:  +2
хунтята
Новой посыл от киевадминистрации ПОТЕРПИ .
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