В Киеве грандиозная пробка в 10 км возникла из-за ремонта дорог
В Киеве на улице Елены Телиги в Шевченковском районе, недалеко от станции метро Дорогожичи, в среду, 16 мая, продолжаются масштабные дорожные работы по ремонту дороги и тротуаров, на проезжей части образовались уже многокилометровые пробки.
Об этом сообщает Страна.
“Тянучки наблюдаются со стороны метро Шулявская и Индустриального моста до метро Дорогожичи уже вторую неделю. Однако сегодня затор побил все рекорды“,- говорится в сообщении.
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Сегодня ремонт дороги собрал просто грандиозную пробку длиной в 10 км - машины застряли в тянучке уже возле Севастопольской площади. С актуальной информацией можно ознакомиться на Google Maps.
Так пробка начинается около Севастопольской площади на проспекте Лобановского. Затем тянется через Чоколовский бульвар, ж/д станцию Караваевы дачи и через Шулявский мост.
Автомобили по этим улицам если и движутся, то с максимальной скоростью 3-5 километров в час.
Как сообщалось 16 мая, к Лиге чемпионов в Киеве усугубляется “ад для автомобилистов“, на некоторых улицах ограничат возможность парковки. Ситуацию киевляне комментируют в соцсетях фразами такого рода: “Нужно быть сказочными идиотами, чтобы так парализовать Киев“.
я например с пригорода подьезжаю к ближайшему метро на авто , паркую и еду в центр на метро.. по времени быстрее и дешевле.
во вторых - у народу денег много, чтобы так топливо в пробках сливать.
В третьих - делают новые дороги - так скажите спасибо.
В четвертых - улыбайтесь и будет легче.