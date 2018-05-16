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В Киеве дерево рухнуло на стоявший на тротуаре Range Rover

Комментариев: 1
Из-за инцидента перекрыта правая полоса дорожного движения на Бульварно-Кудрявской улице в сторону Львовской площади.
В Киеве дерево рухнуло на стоявший на тротуаре Range Rover
© unn.com.ua
Фото 1/7
  • Дорогой внедорожник поставили на тротуаре в метре от остановки общественного транспорта
В Киеве дерево рухнуло на стоявший на тротуаре Range Rover
Дорогой внедорожник поставили на тротуаре в метре от остановки общественного транспорта
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В Киеве на улице Бульварно-Кудрявской на неправильно припаркованное авто Range Rover упало дерево. В результате инцидента никто из людей не пострадал, но было осложнено движение по проезжей части.

Об этом сообщает ТСН.

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Дерево росло на территории Института травматологии и ортопедии. По словам работников аварийной бригады КО Киевзеленстрой, крона обвалилась из-за частичного высыхания ветви. 

Ветка упала на авто, сделав дырку в капоте диаметром 20 см и несколько значительных царапин. 

“В случае чего, владельцы могут подать в суд на институт, потому что это их дерево“, - сообщил участковый инспектор полиции Шевченковского района Андрей Фещенко.

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Отметим, что поврежденный автомобиль стоит не на проезжей части, а на тротуаре.

Как сообщалось, в Киеве 16 мая грандиозная пробка в 10 км возникла из-за ремонта дорог.

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Теги: дерево, ветер, Киев, авто
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Комментариев (1)
sansantral    16.05.2018, 15:25
Оценка:  +1
sansantral
Надо было еще с стеной привалить чтобы быдло было в курсе что тротуар для пешеходов.
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