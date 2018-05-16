В Киеве дерево рухнуло на стоявший на тротуаре Range Rover
В Киеве на улице Бульварно-Кудрявской на неправильно припаркованное авто Range Rover упало дерево. В результате инцидента никто из людей не пострадал, но было осложнено движение по проезжей части.
Об этом сообщает ТСН.
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Дерево росло на территории Института травматологии и ортопедии. По словам работников аварийной бригады КО Киевзеленстрой, крона обвалилась из-за частичного высыхания ветви.
Ветка упала на авто, сделав дырку в капоте диаметром 20 см и несколько значительных царапин.
“В случае чего, владельцы могут подать в суд на институт, потому что это их дерево“, - сообщил участковый инспектор полиции Шевченковского района Андрей Фещенко.
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Отметим, что поврежденный автомобиль стоит не на проезжей части, а на тротуаре.
Как сообщалось, в Киеве 16 мая грандиозная пробка в 10 км возникла из-за ремонта дорог.