В Киеве жители Троещины подрались с коммунальщиками
В Киеве на улице Милютенко, 15А, произошла массовая драка, в которой врукопашную сошлись жители спального микрорайона и представители Киевблагоустройства.
Об этом сообщает ТСН.
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Коммунальщики приехали сносить автостоянку, на территорию парковки загнали кран. Но при этом сотрудники Киевблагоустройства задели припаркованное недешевое авто. Сторож стоянки забаррикадировалась в своей комнате и вызвала подмогу.
Защищать парковку сбежались местные жители-автовладельцы. Произошла массовая драка.
В результате инцидента полиция задержала двух человек, на них составили административные протоколы и отпустили.
Как сообщалось 12 мая, в Киеве на Подоле подрались 20 человек.
В Киеве на улицах Владимирской и Михайловской с 16 мая ограничили парковку автомобилей на время проведения Лиги чемпионов.