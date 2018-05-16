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В Киеве жители Троещины подрались с коммунальщиками

Комментариев: 2
Конфликт возник из-за того, что киевляне выступили против сноса парковки.
Для сноса парковки коммунальщики загнали кран и задели дорогое авто
Для сноса парковки коммунальщики загнали кран и задели дорогое авто
скриншот из видео

В Киеве на улице Милютенко, 15А, произошла массовая драка, в которой врукопашную сошлись жители спального микрорайона и представители Киевблагоустройства.

Об этом сообщает ТСН.

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Коммунальщики приехали сносить автостоянку, на территорию парковки загнали кран. Но при этом сотрудники Киевблагоустройства задели припаркованное недешевое авто. Сторож стоянки забаррикадировалась в своей комнате и вызвала подмогу.

Защищать парковку сбежались местные жители-автовладельцы. Произошла массовая драка.

В результате инцидента полиция задержала двух человек, на них составили административные протоколы и отпустили.

Как сообщалось 12 мая, в Киеве на Подоле подрались 20 человек.

В Киеве на улицах Владимирской и Михайловской с 16 мая ограничили парковку автомобилей на время проведения Лиги чемпионов.
 

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Теги: драка, парковка, авто, коммунальщики, Киев, Троещина
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Комментариев (2)
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Lyosha    16.05.2018, 15:06
Оценка:  +4
Lyosha
Вообще-то улица Милютенко-это не Троещина,а Лесной массив!
dj_qwe    16.05.2018, 15:22
Оценка:  +3
dj_qwe
В офисе Бигмир другая карта висит
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