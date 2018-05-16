Чиновники КГГА умышленно лишили киевлян горячей воды - Береза

Со слов депутата, ремонтные работы - это прикрытие. Горячей воды в восьми районах Киева из десяти не будет до 1 июня минимум.

Народный депутат Борислав Береза заявил, что чиновники КГГА под видом масштабных ремонтов пытаются минимизировать убытки от деятельности Киевтеплоэнерго и умышленно лишили жителей столицы горячего водоснабжения.

Об этом депутат написал в Facebook.

Со его слов, горячей воды в восьми районах Киева из десяти не будет до 1 июня минимум.

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“По официальной версии КГГА, это связано с тем, что город объединил техрегламентные работы по подготовке сетей к зиме и процесс перезаключения договоров на поставку газа. В то же время общий объем теплоэнергии, который ежесуточно производят киевские ТЭЦ и единственный в Украине мусоросжигательный завод, перестроенный в минитеплоцентраль, составляет 6700 Гкал тепловой энергии. По данным Киевэнерго этого достаточно, чтобы обеспечить в межотопительный сезон горячей водой 70% киевлян“, - написал Береза.

Нардеп утверждает, что горячее водоснабжение можно возобновить в том случае, если городская власть изыщет бюджетные средства на покрытие убытков коммунального предприятия Киевтеплоэнерго.

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“Получается, что нагреть воду киевские ТЭЦ могут, а коммунальный оператор сетей - доставить ее не может. Парадокс? И да, и нет. Все дело в том, что отсутствие горячей воды в Киеве - это только верхушка айсберга, которую видят потребители. На самом деле, в тепловой сфере - ворох годами нерешаемых проблем. Главная причина - убыточность горячего водоснабжения, особенно в межотопительный период. Только если в других городах убытки от обеспечения населения теплом и горячей водой ложатся на местные бюджеты, то киевская власть пошла другим путем - приостановить убыточную деятельность! А киевлянам повесили на уши лапшу о якобы тотальных ремонтных работах!“, - подчеркнул он.

Напомним, 27 апреля без горячей воды до лета остался почти весь Киев. Ранее, 5 апреля, комитет Рады поддержал законопроект, который обеспечил работу Киевтеплоэнерго.